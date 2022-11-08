Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

08.11.2022 09:00

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Красногоровка, Бахмут, Иванград, Опытное, Клещеевка, Марьинка, Павловка, Водяное и Майорск Донецкой области и Белогоровка Луганской области. Об этом сообщает Генштаб.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Купянском и Лиманском направлениях - из артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Кисловка, Берестовое, Стельмаховка, Мясожаровка, Грековка, Макеевка, Невское, Ямполовка и Лиман;

на Бахмутском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Роздоловка, Яковлевка, Соледар, БахмУтское, БахмУт, Опытное, Клищеевка, Андреевка, Курдюмовка, Озаряновка и Майорск;

на Авдеевском направлении - из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Опытное, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка;

на Новопавловском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Угледар, Павловка, Пречистовка, Времовка, Новоселка, Нескучное и Новополь.