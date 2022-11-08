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Архив - Донецкая область

Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

08.11.2022 09:00
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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Красногоровка, Бахмут, Иванград, Опытное, Клещеевка, Марьинка, Павловка, Водяное и Майорск Донецкой области и Белогоровка Луганской области. Об этом сообщает Генштаб.
На других направлениях враг осуществлял обстрелы:
на Купянском и Лиманском направлениях - из артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Кисловка, Берестовое, Стельмаховка, Мясожаровка, Грековка, Макеевка, Невское, Ямполовка и Лиман;
на Бахмутском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Роздоловка, Яковлевка, Соледар, БахмУтское, БахмУт, Опытное, Клищеевка, Андреевка, Курдюмовка, Озаряновка и Майорск;
на Авдеевском направлении - из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Опытное, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка;
на Новопавловском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Угледар, Павловка, Пречистовка, Времовка, Новоселка, Нескучное и Новополь.



Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
 
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