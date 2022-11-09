В "ДНР" заявили о гибели "депутата народного совета"

09.11.2022 17:00

Украинские военные ликвидировали в Донецкой области "депутата" так называемого "народного совета "ДНР"" Михаила Жукова. Об этом сообщила его коллега Елена Шишкина, передает ТАСС.

По ее словам, Жуков погиб в бою на угледарском направлении.