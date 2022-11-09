В Нацполиции рассказали о последствиях авиаудара РФ по Краматорску

09.11.2022 13:00

По предварительным данным, россияне выпустили по городу ракету Р-77. В результате атаки ранен 8-летний мальчик, повреждены 24 гражданских объекта. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции.

"Обстрел Краматорска оккупационными войсками произошел вчера около 16:00. Вражеская ракета попала в жилищный сектор. Разрушения получили 12 частных домов и многоэтажка, школа, 7 торговых павильонов и гражданские автомобили", - говорится в сообщении.