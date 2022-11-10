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Архив - Донецкая область

Пятеро боевиков ОРДЛО получили тюремные сроки

10.11.2022 13:00
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Пятеро боевиков ОРДЛО получили тюремные сроки

Пятерых участников террористических организаций “ЛНР” и “ДНР” приговорили к лишению свободы. Четверо из них получили по 13 лет за решеткой, еще один – 10, сообщает пресс-служба СБУ.
После начала полномасштабного вторжения заключенные вошли в состав оккупационных группировок РФ и участвовали в штурме украинских городов на Востоке нашего государства.
К 13 годам тюрьмы приговорены четыре боевика, которые захватывали Северодонецк. Украинские защитники взяли их в плен во время боевых действий вблизи Белогоровки в Луганской области. Задержанными оказались местные жители, которые еще до полномасштабной агрессии присоединились к так называемой 4-й отдельной мотострелковой бригаде ЛНР и активно участвовали в боях на Луганском направлении.
На основании собранных доказательств суд признал фигурантов виновными по:

  • ст. 111 (государственная измена);
  • ст. 258-3 (участие в террористической организации);
  • ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

Еще один боевик приговорен к 10 годам лишения свободы. По данным следствия, он участвовал в захвате Мариуполя и других населенных пунктов Приазовья.
В июле 2022 года его подразделение было передислоцировано в район Марьинки Донецкой области, где захватчики обустроили боевые позиции с использованием бронетехники.
Впрочем, украинские защитники подбили вражескую БМП, на которой передвигался злоумышленник, и задержали его. Суд признал фигуранта виновным по:

  • ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации);
  • ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований);
  • ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.


Теги: суд, приговор, боевики, ОРДЛО
 
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