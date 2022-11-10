"Укрзализныця" назначила новый поезд из Славянска в Лозовую

10.11.2022 12:00

"Укрзализныця" назначила пригородный поезд из Славянска на Донетчине в Лозовую Харьковской области. Об этом сообщает УЗ в Facebook.

"С 9 ноября будет курсировать поезд № 6806 Славянск - Лозовая отправляением с вокзала Славянска в 15:07 и прибытием на станцию Лозовая в 18:20", - говорится в сообщении.

С 11 ноября также назначен обратный поезд: № 6805 - Лозовая-Славянск. Из Лозовой он будет отправляться в 06:20 и прибывать в Славянск в 09:25.

Поезда будут курсировать ежедневно кроме четверга со всеми остановками.