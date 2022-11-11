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Архив - Донецкая область

Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

11.11.2022 09:00
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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

За минувшие сутки Вооруженные силы отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Мясожаровка, Макеевка и Белогоровка Луганской области и Веселое, Соледар, Бахмут, Андреевка, Красногоровка, Опытное, Первомайское, Невельское, Марьинка и Павловка Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб.
На других направлениях враг осуществлял обстрелы:
на Купянском и Лиманском направлениях - из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Ивановка, Кисловка, Табаевка, Берестовое, Стельмаховка, Мясожаровка, Новоселовское, Макеевка и Невское;
на Бахмутском направлении - из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Белогоровка, Роздоловка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Андреевка, Курдюмовка, Торецк, Нью-Йорк и Майорск;
на Авдеевском направлении - из танков и артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Парасковиевка и Новомихайловка;
на Новопавловском и Запорожском направлениях - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Угледар, Богоявленка, Павловка, Пречистовка, Великая Новоселка, Нескучное, Белогорье, Степное и Шевченко.



Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
 
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