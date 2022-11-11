Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

11.11.2022 09:00

За минувшие сутки Вооруженные силы отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Мясожаровка, Макеевка и Белогоровка Луганской области и Веселое, Соледар, Бахмут, Андреевка, Красногоровка, Опытное, Первомайское, Невельское, Марьинка и Павловка Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Купянском и Лиманском направлениях - из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Ивановка, Кисловка, Табаевка, Берестовое, Стельмаховка, Мясожаровка, Новоселовское, Макеевка и Невское;

на Бахмутском направлении - из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Белогоровка, Роздоловка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Андреевка, Курдюмовка, Торецк, Нью-Йорк и Майорск;

на Авдеевском направлении - из танков и артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Парасковиевка и Новомихайловка;

на Новопавловском и Запорожском направлениях - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Угледар, Богоявленка, Павловка, Пречистовка, Великая Новоселка, Нескучное, Белогорье, Степное и Шевченко.