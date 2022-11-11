- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Генштабе озвучили потери оккупантов под Бахмутом15:00
- Пятеро боевиков ОРДЛО получили тюремные сроки13:00
- "Укрзализныця" назначила новый поезд из Славянска в Лозовую12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- ДТЭК предкпредила об экстренном отключении света на Донетчине09:00
- В "ДНР" заявили о гибели "депутата народного совета"17:00
- В Нацполиции рассказали о последствиях авиаудара РФ по Краматорску13:00
- На Донетчине более 60% жилищного фонда подключили к отоплению11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
За минувшие сутки Вооруженные силы отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Мясожаровка, Макеевка и Белогоровка Луганской области и Веселое, Соледар, Бахмут, Андреевка, Красногоровка, Опытное, Первомайское, Невельское, Марьинка и Павловка Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб.
На других направлениях враг осуществлял обстрелы:
на Купянском и Лиманском направлениях - из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Ивановка, Кисловка, Табаевка, Берестовое, Стельмаховка, Мясожаровка, Новоселовское, Макеевка и Невское;
на Бахмутском направлении - из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Белогоровка, Роздоловка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Андреевка, Курдюмовка, Торецк, Нью-Йорк и Майорск;
на Авдеевском направлении - из танков и артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Парасковиевка и Новомихайловка;
на Новопавловском и Запорожском направлениях - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Угледар, Богоявленка, Павловка, Пречистовка, Великая Новоселка, Нескучное, Белогорье, Степное и Шевченко.
Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Генштабе озвучили потери оккупантов под Бахмутом15:00
- Пятеро боевиков ОРДЛО получили тюремные сроки13:00
- "Укрзализныця" назначила новый поезд из Славянска в Лозовую12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- ДТЭК предкпредила об экстренном отключении света на Донетчине09:00
- В "ДНР" заявили о гибели "депутата народного совета"17:00
- В Нацполиции рассказали о последствиях авиаудара РФ по Краматорску13:00
- Песков посетил оккупированный Луганск - ТАСС12:00
- На Донетчине более 60% жилищного фонда подключили к отоплению11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- США выделили Украине новый пакет военной помощи08:00
- Минцифры запустило сайт для финансовой поддержки предпринимателей17:00
- В Генштабе озвучили потери оккупантов под Бахмутом15:00
- Пятеро боевиков ОРДЛО получили тюремные сроки13:00
- "Укрзализныця" назначила новый поезд из Славянска в Лозовую12:00
- В Киеве открыли Центр помощи спасенным11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- ДТЭК предкпредила об экстренном отключении света на Донетчине09:00
- В Днепре оккупанты уничтожили один из складов Новой почты08:00
- Стоит ли давать снотворное детям? 16:00
- Напиши лист святому Миколаю та розкажи свою історію17:00
- Неудачный сезон Наполи в еврокубках сезона 2017/201813:00
- У системі ДАР стартує подання заявок на отримання рукавів для зберігання зерна17:00
- Огляд онлайн казино Goxbet - найкраще казино для України18:00
- Обзор онлайн казино Favbet15:00
- Minderoo Foundation долучається до Стратегії ФАО щодо підтримки зберігання зерна17:00
- ФАО надасть українським фермерам насіння озимої пшениці13:00
- Как изменится курс доллара к 2023 году17:00
- ФАО продовжує підтримувати українських фермерів та сільське населення17:00
- На Луганщине в плен ВСУ сдалась группа мобилизованных россиян
- В "ДНР" заявили о гибели "депутата народного совета"
- В Дрездене открыли "Украинский дом"
- В "ДНР" признали срыв отопительного сезона
- В Генштабе озвучили потери оккупантов под Бахмутом
- На Донетчине более 60% жилищного фонда подключили к отоплению
- В Нацполиции рассказали о последствиях авиаудара РФ по Краматорску
- "Укрзализныця" назначила новый поезд из Славянска в Лозовую
- В оккупированной Ясиноватой горит подстанция
- Зеленский назвал условия для переговоров с РФ