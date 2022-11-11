В Славянске изменился график движения троллейбусов

11.11.2022 11:00

С 11 ноября в Славянске городской электротранспорт будет курсировать по обновленным графикам. Об этом сообщили в городской военной администрации.

Маршрут №5Б "Железнодорожный вокзал - мкр-н Химик"

Лесной - 6:30, 11:51 (через остановку "Химтехникум");

Железнодорожный вокзал - 7:07, 7:54, 9:24, 12:05 (с остановки "Химтехникум"), 13:20, 14:45;

Химик - 7:44, 8:31, 9:59, 12:32, 13:57, 15:20.

Маршрут №2 "Железнодорожный вокзал - Славкурорт"

Лесной - 6:40 (до Славкурорта через СКНАУ);

Железнодорожный вокзал - 7:30, 10:30, 14:30;

Славкурорт - 7:10; 8:00, 11:00, 15:00

Маршрут № 7 "Железнодорожный вокзал - мкр-н Лесной"

Лесной: первый рейс - 6:30, последний рейс - 16:15;

Железнодорожный вокзал: первый рейс - 7:00, последний рейс - 16:45;

интервал движения - 30 мин.