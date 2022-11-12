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Архив - Донецкая область

В Краматорске отменяется бесплатный проезд в общественном транспорте

12.11.2022 17:00
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В Краматорске отменяется бесплатный проезд в общественном транспорте

В Краматорске 15 ноября возобновляется движение автобусов по городским маршрутам общественного транспорта. Об этом сообщает Краматорская ГВА.
Со следующего вторника автобусы начнут обслуживать маршруты общественного транспорта согласно предоставленным перечням - об этом сообщают как в КП КТТУ, так и в АТП-11410.
Перевозчики обеспечат курсирование не менее 1 единицы транспорта по определенным маршрутам, но на тех, где спрос больше, количество транспорта тоже будет увеличено. Вместе с тем троллейбусы, которые долгое время обеспечивали сообщение с поселками, возвращаются на свои привычные маршруты.
Предыдущие восемь месяцев проезд в общественном транспорте Краматорска был бесплатным, но с восстановлением автобусного сообщения платный проезд возвращается. Стоимость билета за проезд в троллейбусе составит 12 гривен, а в автобусе - 20 гривен.
Все права льготников на бесплатный проезд перевозчики сохраняют, весь общественный транспорт будет работать в "обычном" режиме. Кроме того, напоминаем краматорцам, что школьники могут пользоваться общественным транспортом бесплатно, а студенты - со скидкой 50%.

Движение троллейбусов будет осуществляться по маршрутам:

№2 КТТУ - ЭМСС;
№6 КТТУ - Железнодорожный вокзал;
№7а КПД - ул. Аэроклубная - НКМЗ;
№10 М-н Лазурный - ул. Парковая - Железнодорожный вокзал;
№33б Железнодорожный вокзал - пгт Шабельковка (ул. Псковская).

КП КТТУ будет обслуживать автобусные маршруты:

№2 КТТУ - ул. В.Стуса - м-н Лазурный;
№4 ул Коммерческая - пгт. Ясногорка ("Маслоцех);
№8 ул. Коммерческая - КПД (ЧМП "Лоцмен");
№11 пгт. Беленькое - Железнодорожный вокзал;
№14 КВПУ №28 - пгт. Ясногорка ("Маслоцех");
№14а КВПУ №28 - пгт. Ясногорка (ст. Шпичкино);
№16 ул. Коммерческая - с. Городещино (ул. Шакурина);
№29 ул. Коммерческая - пгт. Семеновка (ул. Октябрьская).

АТП-11410 будет обслуживать автобусные маршруты:

№5б Кондиционер - КВПУ28;
№6 с.Октябрьское - ул. Коммерческая;
№7 с. Малотарановка - ул. Коммерческая;
№18 ул. Беломорская - ПАО "ЭМСС";
№19 с. Камышеваха - ул. Коммерческая;
№21 м-н Лазурный - ул. Коммерческая.

График работы общественного транспорта - 06:15 - 18:00.
Для отслеживания транспорта на маршруте можго воспользоваться приложением Dozor City.



Теги: Донбасс, Краматорск, общественный транспорт, автобусы
 
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