Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

13.11.2022 09:00

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Новоселовское Луганской области и Торское, Бахмут, Белогоровка, Спирное, Торецк, Красногоровка, Первомайское, Марьинка, Новомихайловка и Павловка в Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы: