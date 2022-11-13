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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
13.11.2022 09:00
За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Новоселовское Луганской области и Торское, Бахмут, Белогоровка, Спирное, Торецк, Красногоровка, Первомайское, Марьинка, Новомихайловка и Павловка в Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб.
На других направлениях враг осуществлял обстрелы:
- на Купянском и Лиманском направлениях - из танков и разнокалиберной артиллерии, по районам населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Роздоловка, Северск, Кисловка, Невское, Макеевка, Площанка и Табаевка;
- на Бахмутском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Яковлевка, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Майорск, Озаряновка, Иванград, Верхнекаменское, Зеленополье, Спирное и Нью-Йорк;
- на Авдеевском направлении - из танков и всего спектра артиллерии, по районам Авдеевки, Марьинки, Водяного, Каменки, Красногоровки и Новомихайловки;
- на Новопавловском направлении - из танков и артиллерии различных типов, по районам населенных пунктов Времовка, Угледар, Новоукраинка, Павловка, Полтавка, Парасковиевка и Пречистовка.
Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
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