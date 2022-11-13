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Зеленский поблагодарил ВСУ за стойкость на Донбассе
13.11.2022 10:00
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении к украинцам поблагодарил воинов ВСУ, отражающих вражеские штурмы на Донбассе. Об этом говорится в официальном фейсбуке украинского президента.
Он отметил: "И особенно это слова благодарности тем, кто выдерживает российские атаки в Донецкой области - там просто ад. Там ежедневно чрезвычайно жестокие бои. Но наши подразделения защищаются храбро, выдерживают страшное давление оккупантов, сохраняют наши рубежи обороны. Это очень важно. Благодаря сильной обороне там, на Донетчине, мы можем проводить наступательные операции по другим направлениям. Я благодарю всех наших воинов, кто защищает Украину в этих особо жестоких боях. Павловка, Марьинка, Первомайское, Авдеевка…"
Теги: Донбасс, оборона, ВСУ, Зеленский
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