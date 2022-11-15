Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

15.11.2022 09:00

За минувшие сутки подразделения Вооруженных сил отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов: Новоселовское Луганской области; Белогоровка, Бахмут, Бахмутское, Временка, Красногоровка, Марьинка, Новокалиново, Новомихайловка, Первомайское Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

- на Купянском и Лиманском направлениях - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Двуречная, Загрызово, Кисловка, КолодЯзное, Копанки, Котляровка, Табаевка Харьковской области; Берестовое, Ивановка Донецкой области; Макеевка, Невское, Новоселовское, Площанка, Стельмаховка Луганской области;

- на Бахмутском направлении - из танков и артиллерии различных типов в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, БахмУтское, Белогоровка, Верхнекаменское, Григорьевка, Озаряновка, Клищеевка, Курдюмовка, Серебрянка, Соледар, Спирное, Торецк, Яковлевка Донецкой области;

- на Авдеевском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Марьинка, Невельское, Новомихайловка, Новоселовка Вторая, Первомайское Донецкой области;

- на Новопавловском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Богоявленка, Великая Новоселка, Времовка, Угледар, Золотая Нива, Нескучное, Новополье, Павловка, Парасковеевка, Пречистовка Донецкой области.