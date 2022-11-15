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Путин присвоил "почетные звания" Мариуполю, Горловке и Луганску
15.11.2022 16:00
Президент России Владимир Путин подписал указы о присвоении звания "Город воинской славы" временно оккупированным Мариуполю и Мелитополю. Об этом сообщает пропагандистский ресурс ТАСС.
"За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость отечества присвоить г. Мелитополю почетное звание Российской Федерации "Город воинской славы", - говорится в одном из указов.
Документ о присвоении звания Мариуполю содержит также аналогичный текст.
Также российский диктатор подписал указы о присвоении звания "Город трудовой доблести" девяти городам, среди которых оккупированные Горловка и Луганск.
Теги: Путин, Луганск, Горловка, Мариуполь, указ, звание
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