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Архив - Донецкая область

Волонтеры эвакуировали из Бахмута 27 котов

15.11.2022 15:00
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Волонтеры эвакуировали из Бахмута 27 котов

Волонтеры украинской зоозащитной организации UAnimals эвакуировали 27 котов из Бахмута. Об этом сообщается на Facebook-странице организации.
"Эти милые коты очень долго ждали эвакуации. Животные из зоны боевых действий страдают от ослабленного иммунитета, поэтому даже обычная простуда, может нанести немалый вред и мучения. Тем более, что ситуация в Бахмуте сейчас очень сложная, и четвероногим там выжить сложно", - говорится в сообщении.
Для тех, кого не эвакуировали, волонтеры привезли 200 кг кормов и передали неравнодушным людям, которые остаются в городе, чтобы ухаживать за бездомными и брошенными животными.



Теги: Донбасс, кошки, эвакуация, волонтеры, Бахмут
 
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