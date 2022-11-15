Завтра в славянском ресторане "Золотое кольцо" откроется социальная столовая

15.11.2022 17:00

В среду, 16 ноября, в микрорайоне Славкурорт города Славянск откроется социальная столовая. Об этом сообщает глава Славянской городской военной администрации Вадим Лях.

Столовая будет работать в помещении ресторанно-развлекательного комплекса "Золотое кольцо" на улице Рапно-Набережной, 1 с 13:00. Бесплатно пообедать здесь смогут все желающие.

Кроме того, с 11:00 до 15:00 на улице Рапно-Набережной, 1, для детей микрорайона Славкурорт будет открыт детский уголок и компьютерный зал на 5 мест. Здесь с дошкольниками будут проводить занятия квалифицированные воспитатели, а школьники смогут воспользоваться учебной платформой для дистанционных занятий или подготовиться к урокам.

Следует отметить, что на сегодняшний день в Славянске уже работают 5 социальных столовых. Они расположены в школах №№7, 15, 16, 18 и 20.