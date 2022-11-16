Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

16.11.2022 09:00

За минувшие сутки украинские воины отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка, Курдюмовка, Новокалиново, Веселое, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Новомихайловка и Временка Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

- на Купянском и Лиманском направлениях - из танков и разнокалиберной артиллерии, по районам населенных пунктов Берестовое, Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Терны, Площанка, Кисловка, Макеевка, Заречное, Белогоровка и Спирное;

- на Бахмутском направлении - из танков и всего спектра артиллерии, по районам населенных пунктов Соледар, Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Курдюмовка, Озаряновка, Зеленополье, Яковлевка, Нью-Йорк и Опытное;

- на Авдеевском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Марьинка, Невельское, Новомихайловка, Новокалиново;

- на Новопавловском направлении - из танков и артиллерии различных типов, по районам населенных пунктов Богоявленка, Великая Новоселка, Времовка, Угледар, Павловка, Пречистовка.