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Архив - Донецкая область

Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

16.11.2022 09:00
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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

За минувшие сутки украинские воины отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка, Курдюмовка, Новокалиново, Веселое, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Новомихайловка и Временка Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб.
На других направлениях враг осуществлял обстрелы:
- на Купянском и Лиманском направлениях - из танков и разнокалиберной артиллерии, по районам населенных пунктов Берестовое, Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Терны, Площанка, Кисловка, Макеевка, Заречное, Белогоровка и Спирное;
- на Бахмутском направлении - из танков и всего спектра артиллерии, по районам населенных пунктов Соледар, Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Курдюмовка, Озаряновка, Зеленополье, Яковлевка, Нью-Йорк и Опытное;
- на Авдеевском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Марьинка, Невельское, Новомихайловка, Новокалиново;
- на Новопавловском направлении - из танков и артиллерии различных типов, по районам населенных пунктов Богоявленка, Великая Новоселка, Времовка, Угледар, Павловка, Пречистовка.



Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
 
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