Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

17.11.2022 09:00

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Соледар, Невельское, Марьинка и Первомайское в Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Купянском и Лиманском направлениях - из танков и артиллерии различных типов, по районам населенных пунктов Купянск, Кисловка, Крохмальное, Берестовое, Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка и Площанка;

на Бахмутском направлении - из танков и всего спектра артиллерии, по районам населенных пунктов Серебрянка, Спирное, Раздоловка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Зеленополье, Андреевка, Курдюмовка и Озаряновка;

на Авдеевском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам Нью-Йорка, Красногоровки, Каменки, Авдеевки, Первомайского, Невельского и Марьинки;

на Новопавловском направлении - из артиллерии различных типов, по районам Угледара, Богоявленки, Пречистовки и Временки.