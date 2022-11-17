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Архив - Донецкая область

Подана петиция о присвоении звания "Город-герой" Бахмуту, Авдеевке и Марьинке

17.11.2022 10:00
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Подана петиция о присвоении звания "Город-герой" Бахмуту, Авдеевке и Марьинке

На сайте Президента Украины опубликована петиция с просьбой к Владимиру Зеленскому присвоить звание "Город-герой" Бахмуту, Авдеевке и Марьинке.
"Прошу Президента присвоить звание города-героя Бахмуту, Авдеевке и Марьинке. Марьинка и Авдеевка уже девятый год являются неприступными крепостями для оккупантов, а Бахмут более 4 месяцев сводит на нет усилия орков по продвижению на Краматорск и Славянск", - пишет автор петиции Сергей Янушевский.
Подписать петицию о присвоении звания города-героя Бахмуту, Авдеевке и Марьинке можно по ссылке.



Теги: Авдеевка, Марьинка, петиция, Бахмут, город-герой
 
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