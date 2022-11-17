Подана петиция о присвоении звания "Город-герой" Бахмуту, Авдеевке и Марьинке

17.11.2022 10:00

На сайте Президента Украины опубликована петиция с просьбой к Владимиру Зеленскому присвоить звание "Город-герой" Бахмуту, Авдеевке и Марьинке.

"Прошу Президента присвоить звание города-героя Бахмуту, Авдеевке и Марьинке. Марьинка и Авдеевка уже девятый год являются неприступными крепостями для оккупантов, а Бахмут более 4 месяцев сводит на нет усилия орков по продвижению на Краматорск и Славянск", - пишет автор петиции Сергей Янушевский.

Подписать петицию о присвоении звания города-героя Бахмуту, Авдеевке и Марьинке можно по ссылке.