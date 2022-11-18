Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

18.11.2022 09:00

За минувшие сутки Вооруженные силы отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское и Стельмаховка Луганской области и Белогоровка, Верхнекаменское, Спорное, Опытное, Первомайское, Водяное и Новомихайловка Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

- на Купянском и Лиманском направлениях - из танков и всего спектра артиллерии, по районам населенных пунктов Берестовое, Кисловка, Крахмальное, Песчаное и Табаевка на Харьковщине; Грековка, Макеевка, Невское и Стельмаховка Луганской области и Колодязи в Донецкой области;

- на Бахмутском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменское, Клищеевка, Курдюмовка, Озаряновка, Опытное, Майорск, Нью-Йорк, Соледар, Спорное и Яковлевка Донецкой области;

- на Авдеевском направлении - из танков и артиллерии, по районам населенных пунктов Водяное, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Первомайское Донецкой области;

- на Новопавловском направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Богоявленка, Времовка и Угледар Донецкой области.