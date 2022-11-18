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Архив - Донецкая область

Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

18.11.2022 09:00
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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

За минувшие сутки Вооруженные силы отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское и Стельмаховка Луганской области и Белогоровка, Верхнекаменское, Спорное, Опытное, Первомайское, Водяное и Новомихайловка Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб.
На других направлениях враг осуществлял обстрелы:
- на Купянском и Лиманском направлениях - из танков и всего спектра артиллерии, по районам населенных пунктов Берестовое, Кисловка, Крахмальное, Песчаное и Табаевка на Харьковщине; Грековка, Макеевка, Невское и Стельмаховка Луганской области и Колодязи в Донецкой области;
- на Бахмутском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменское, Клищеевка, Курдюмовка, Озаряновка, Опытное, Майорск, Нью-Йорк, Соледар, Спорное и Яковлевка Донецкой области;
- на Авдеевском направлении - из танков и артиллерии, по районам населенных пунктов Водяное, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Первомайское Донецкой области;
- на Новопавловском направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Богоявленка, Времовка и Угледар Донецкой области.



Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
 
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