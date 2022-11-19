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Архив - Донецкая область

ГСЧС доставила жителям Донетчины 108 тонн гуманитарной помощи

19.11.2022 11:00
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ГСЧС доставила жителям Донетчины 108 тонн гуманитарной помощи

За прошедшие сутки спасатели Донетчины приняли участие в разгрузке и развозке гуманитарного груза для жителей области в количестве 108 тонн. Об этом сообщает прессслужба ГСЧС.
Груз был направлен в населенные пункты: Новогродовка, Доброполье, Покровск, Селидово, Константинополь и Бахмут. От Главного управления привлекалось 66 человек личного состава и 5 единиц техники.



Теги: гуманитарная помощь, Донетчина, ГСЧС
 
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