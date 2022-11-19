- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Рашисты за сутки обстреляли 6 населенных пунктов Донбасса15:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Глава ДонОВА рассказал о ситуации с отоплением в области08:00
- Подана петиция о присвоении звания "Город-герой" Бахмуту, Авдеевке и Марьинке10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Фонд Рината Ахметова доставил в Бахмут более 5 тысяч продовольственных наборов15:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Завтра в славянском ресторане "Золотое кольцо" откроется социальная столовая17:00
- Путин присвоил "почетные звания" Мариуполю, Горловке и Луганску16:00
Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
За минувшие сутки подразделения Вооруженных сил отбили атаки российских оккупантов в районах Белогоровки, Зеленополья, Клещеевки, Первомайского, Водяного и Новомихайловки Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
На других направлениях враг осуществлял обстрелы:
- на Купянском и Лиманском направлениях - из танков и всего спектра артиллерии, по районам населенных пунктов Новомлинск, Орлянка, Котляровка, Крахмальное и Табаевка Харьковской области; Новоселовское, Мясожаровка, Новоегоровка, Площанка и Невское на Луганщине и Торское, Андреевка и Берестовое Донецкой области;
- на Бахмутском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменское, Веселое, Зеленополье, Курдюмовка, Майорск, Нью-Йорк, Серебряновка, Соледар, Спорное и Яковлевка в Донецкой области;
- на Авдеевском направлении - из танков и артиллерии различных типов, по районам населенных пунктов Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, и Новомихайловка Донецкой области;
- на Новопавловском и Запорожском направлениях - из танков и разнокалиберной артиллерии, по районам населенных пунктов Богоявленка, Благодатное, Времовка и Угледар Донецкой области и Каменское Запорожской области.
В Генштабе также сообщают, что в медицинские учреждения Горловки с 10 по 16 ноября было доставлено около 500 раненых военнослужащих российских оккупантов. Значительную часть раненых составляют недавно мобилизованные.
Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Рашисты за сутки обстреляли 6 населенных пунктов Донбасса15:00
- Переселенцы с Луганщины могут пройти бесплатный медосмотр в Киеве11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Глава ДонОВА рассказал о ситуации с отоплением в области08:00
- Подана петиция о присвоении звания "Город-герой" Бахмуту, Авдеевке и Марьинке10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Фонд Рината Ахметова доставил в Бахмут более 5 тысяч продовольственных наборов15:00
- Минометчика "ЛНР" приговорили к 10 годам заключения13:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- "Укрэнерго" не планирует аварийных отключений света в субботу10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Рашисты за сутки обстреляли 6 населенных пунктов Донбасса15:00
- "Укрзализныця" возобновляет рейсы в Херсон13:00
- В Киев прибыл исполнительный вице-президент Еврокомиссии12:00
- Переселенцы с Луганщины могут пройти бесплатный медосмотр в Киеве11:00
- Сегодня Укрэнерго применяет плановые отключения света10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Глава ДонОВА рассказал о ситуации с отоплением в области08:00
- ВСУ отчитались о сбитых воздушных целях 17 ноября17:00
- Стоит ли давать снотворное детям? 16:00
- Напиши лист святому Миколаю та розкажи свою історію17:00
- Неудачный сезон Наполи в еврокубках сезона 2017/201813:00
- У системі ДАР стартує подання заявок на отримання рукавів для зберігання зерна17:00
- Огляд онлайн казино Goxbet - найкраще казино для України18:00
- Обзор онлайн казино Favbet15:00
- Minderoo Foundation долучається до Стратегії ФАО щодо підтримки зберігання зерна17:00
- ФАО надасть українським фермерам насіння озимої пшениці13:00
- Как изменится курс доллара к 2023 году17:00
- ФАО продовжує підтримувати українських фермерів та сільське населення17:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Подана петиция о присвоении звания "Город-герой" Бахмуту, Авдеевке и Марьинке
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Фонд Рината Ахметова доставил в Бахмут более 5 тысяч продовольственных наборов
- Глава ДонОВА рассказал о ситуации с отоплением в области
- Рашисты за сутки обстреляли 6 населенных пунктов Донбасса
- Переселенцы с Луганщины могут пройти бесплатный медосмотр в Киеве
- Укрэнерго предупредило об аварийных отключениях света по всей Украине
- Стали известны результаты встречи "Рамштайн-7"