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Архив - Донецкая область

Бывшего охранника Плотницкого приговорили к 6,5 годам тюрьмы

20.11.2022 11:00
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Бывшего охранника Плотницкого приговорили к 6,5 годам тюрьмы

Бывший охранник экс-главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого воевал против ВСУ в Донецкой области. Он попал в плен и был приговорен к 6,5 годам тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.
"В июле 2015 года 29-летний бывший учитель физкультуры из Воронежской области прибыл на временно оккупированную территорию Луганской области в поисках высоких заработков", - говорится в сообщении.
СБУ сообщает, что в Луганске он охранял экс-главаря "ЛНР" Плотницкого, однако со временем он отправился в российские частные военные компании.
"Служил по контракту в разведывательной роте ЧВК "Вагнер". Затем сменил три частных военных компании, которые после начала путинской Z-операции воевали в Луганской и Донецкой областях. ЧВК "Север" стал для него последним", - заявили в СБУ.
В августе боевика захватили в плен под Славянском. Его судили по следующим статьям:
Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;
Участие в незаконных вооруженных формированиях.



Теги: Донбасс, приговор, охранник, Плотницкий
 
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