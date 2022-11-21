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Архив - Донецкая область

Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

21.11.2022 09:00
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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

За минувшие сутки украинские воины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Бахмут, Белогоровка, Курдюмовка, Марьинка, Новомихайловка, Первомайское, Подгородное, Спорное, Стельмаховка и Яковлевка Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб.
На Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону на занятых ранее рубежах. Зафиксированы артиллерийские обстрелы, в частности, в районах населенных пунктов Крохмальное и Табаевка Харьковской области; Макеевка, Невское, Новоселовское, Площанка и Стельмаховка на Луганщине и Берестовое Донецкой области.
На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. Проводит обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменское, Веселое, Клищеевка, Курдюмовка, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Озаряновка, Опытное, Первомайское, Раздоловка, Соледар, Спирное и Яковлевка в Донецкой области.
На Новопавловском и Запорожском направлениях враг ведет оборону. От артиллерийского огня противника пострадали районы населенных пунктов Богоявленка, Времовка, Угледар, Золотая Нива и Пречистовка Донецкой области; Дорожнянка, Железнодорожное, Малиновка, Орехов, Степное и Чаривне Запорожской области и город Никополь Днепропетровской области.



Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
 
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