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В частном секторе Краматорска возобновили газоснабжение
22.11.2022 08:00
Частный сектор Краматорска подключили к газу. Об этом сообщил мэр Краматорска Александр Гончаренко.
"... теперь специалисты переходят на многоэтажки. Процесс гораздо сложнее, но приступаем уже сейчас.
Газовщики, жму руку каждому и каждой. Вы все большие молодцы!" - добавил он.
Теги: Донбасс, Краматорск, газ
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