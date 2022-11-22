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В "ДНР" заявили о демобилизации всех студентов
22.11.2022 11:00
Оккупационные власти "ДНР" заявили, что мобилизованные на войну против Украины студенты сепаратистских вузов вернулись домой. Об этом заявил главарь "ДНР" Денис Пушилин, передает ОстроВ.
По его словам, студенты, принимавшие участие в "спецоперации", были награждены государственными наградами РФ, а именно медалями "За спасение погибавших". Сколько молодых ребят, насильно отправленных на фронт, погибло, Пушилин не сообщил.
Российская медаль "За спасение погибавших" не является военной наградой. Ей награждаются граждане за спасение людей во время стихийных бедствий, на воде, под землей, при тушении пожаров и так далее.
Теги: студенты, демобилизация, ДНР
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