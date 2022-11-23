Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

На Донетчине за сотрудничество с оккупантами задержали священника УПЦ МП

23.11.2022 12:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На Донетчине за сотрудничество с оккупантами задержали священника УПЦ МП

В Донецкой области задержан священник УПЦ Московского патриархата, который призывал к сотрудничеству с оккупантами и организовал выборы псевдоглавы поселка Яровая. Об этом сообщает прокуратура Донецкой области.
"В мае настоятель "Казанского" прихода поселка Яровая Горловской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата вступил в сговор с военными армии рф и, по их указанию, организовал сбор жителей в помещении местного клуба. Священник сообщил гражданам, что село находится под контролем рф и необходимо избрать нового руководителя местной власти", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что под влиянием священника люди поддержали предложенную кандидатуру нового псевдоглавы. Злоумышленника задержали после деоккупации поселка.
По ч. 5 ст. 111-1 УК Украины (коллаборационная деятельность) мужчине грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.



Теги: Донбасс, священник, задержание, УПЦ МП, коллаборационизм
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх