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Архив - Донецкая область

В Мариуполе взорвался автомобиль с оккупантами

26.11.2022 10:00
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В Мариуполе взорвался автомобиль с оккупантами

В Мариуполе в результате взрыва автомобиля погиб один оккупант, еще двое россиян получили ранения, сообщает Мариупольское сопротивление в Telegram.
"На дороге возле  ул. Громовой 63 в районе оккупационной администрации  взорвался автомобиль ВАЗ белого цвета, перекрашенный в болотный камуфляж. За рулем находился военный чиновник – россиянин из числа новых, прибывших вместе с оленеводом( тем самым гауляйтером- новым "замом" иваща). Еще двое россиян пострадали. Оба одеты в форму. У одного ожоги высокой степени, в итоге отправлен в госпиталь в Донецк(не факт, что выжил). Второго отбросило взрывной волной в бордюр – перелом руки, черепно-мозговая травма, находится в Мариупольской больнице №2 сука будет жить. Эпицентр взрыва в центре автомобиля", - говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, Мариуполь, авто, подрыв, оккупанты
 
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