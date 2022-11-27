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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской области и Белогоровка, Марьинка, Верхнекаменское и Спорное Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб.
На Лиманском направлении – ведет оборону. Осуществил обстрелы из танков и артиллерии по районам населенных пунктов Берестовое, Купянск, Куриловка, Табаевка, Крохмальное Харьковской области; Невское Луганской области и Ямполовка и Торское в Донецкой области. В районе населенного пункта Стельмаховка российские оккупанты применили тяжелые огнеметные системы ТОС-1А.
На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий. Нанес огневого поражения по районам населенных пунктов Андреевка, Спирное, Берестовое, Белогоровка, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Клещеевка, Курдюмовка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.
На Новопавловском и Запорожском направлениях враг обороняется. Осуществил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по позициям Сил обороны и районах населенных пунктов Новоукраинка, Угледар, Времовка, Новоселка и Новополь Донецкой области и Полтавка, Малиновка, Красное, Железнодорожное, Дорожнянка, Новоданиловка и Плавни на Запорожье.
Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
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