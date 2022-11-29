Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

29.11.2022 08:00

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Белогоровка Луганской области и Серебрянка, Верхнекаменское, Белогоровка, Яковлевка, Первомайское, Опытное, Невельское, Красногоровка Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб.

На Лиманском направлении враг сосредоточивает основные усилия на ведении наступательных действий и совершил обстрелы из артиллерии по районам населенных пунктов Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Ямполовка, Торское Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях российские оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий. Огневому поражению из танков и артиллерии подверглись объекты в районах населенных пунктов Серебрянка, Спирное, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Клищеевка, Андреевка, Курдюмовка, Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Курахово, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива и Нескучное Донецкой области.