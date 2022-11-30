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Архив - Донецкая область

Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

30.11.2022 09:00
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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской области и Белогоровка, Бахмутское, Первомайское, Невельское и Марьинка в Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб.
На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил обстрелы из танков и артиллерии различных типов по районам населенных пунктов Первомайское, Орлянское, Кисловка и Табаевка Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка, Площанка, Невское, Червонопоповка на Луганщине, а также нанес авиационные удары вблизи Макеевки.
На Бахмутском и Авдеевском направлениях враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий. Огневому поражению из танков и артиллерии подверглись объекты в районах населенных пунктов Спирное, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Авдеевка, Красногоровка, Курахово, Невельске, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области, нанесены авиаудары в районе Авдеевки.
На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты ведут оборонительные действия. Вражеские танковые и артиллерийские обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Богоявленка, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Нескучное и Новополь Донецкой области и Ольговское, Загорное, Орехов, Новоандреевка и Малые Щербаки в Запорожье. Также враг нанес авиаудары в районах Угледара, Ольговского и Степного.



Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
 
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