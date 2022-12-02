- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Краматорский горсовет обнародовал перечень мест, где можно зарядить мобильный телефон17:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Бахмуте СБУ задержала интернет-пропагандиста "русского мира"17:00
- На Донетчине подключили отопление для трех четвертей населения11:00
- Оккупанты Мариуполя готовят "национализацию бесхозяйственной недвижимости"09:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе08:00
- СБУ задержала на Донбассе двух "наводчиков" оккупантов17:00
- Городской центр занятости в Славянске сменил адрес15:00
Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Червонопоповка и Белогоровка Луганской области и Григорьевка, Выемка, Бахмут, Опытное, Клищеевка, Курдюмовка, Северное, Первомайское, Красногоровка и Марьинка в Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб.
На Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону. Осуществил обстрелы из танков и разнокалиберной артиллерии по районам населенных пунктов Табаевка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области; Стельмаховка, Мясожаровка, Макеевка и Площанка на Луганщине и Новоселовка и Торское Донецкой области.
На Бахмутском направлении враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий. Обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись объекты в районах населенных пунктов Андреевка, Серебрянка, Верхнекаменское, Дружба, Спорное, Раздоловка, Белогоровка, Яковлевка, Северное, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Курдюмовка, Клещеевка, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении оккупанты пытаются улучшить тактическое положение. Огневому поражению из танков и артиллерии различных типов подверглись районы Авдеевки, Первомайского, Веселого, Красногоровки и Марьинки в Донецкой области.
На Новопавловском направлении враг обороняется. Обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Времовка, Великая Новоселка, Богоявленка, Парасковиевка, Золотая Нива, Пречистовка, Угледар и Павловка Донецкой области.
Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Краматорский горсовет обнародовал перечень мест, где можно зарядить мобильный телефон17:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Бахмуте СБУ задержала интернет-пропагандиста "русского мира"17:00
- На Донетчине подключили отопление для трех четвертей населения11:00
- Оккупанты Мариуполя готовят "национализацию бесхозяйственной недвижимости"09:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе08:00
- СБУ задержала на Донбассе двух "наводчиков" оккупантов17:00
- Городской центр занятости в Славянске сменил адрес15:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Минцифры анонсировали необычную функцию в приложении "Дия"17:00
- Стал известен порядок выступлений финалистов Нацотбора на Евровидение-202315:00
- Новая коллекция женских комбинезонов в INTERTOP14:00
- В Украине создали приложение для мониторинга отключений света13:00
- Зеленский призвал обеспечить справедливость в отключениях света11:00
- Опубликованы снимки вражеских фортификационных сооружений возле Бахмута10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Краматорский горсовет обнародовал перечень мест, где можно зарядить мобильный телефон17:00
- В Перми загорелась ТЭЦ15:00
- Новая коллекция женских комбинезонов в INTERTOP14:00
- Стоит ли давать снотворное детям? 16:00
- Напиши лист святому Миколаю та розкажи свою історію17:00
- Неудачный сезон Наполи в еврокубках сезона 2017/201813:00
- У системі ДАР стартує подання заявок на отримання рукавів для зберігання зерна17:00
- Огляд онлайн казино Goxbet - найкраще казино для України18:00
- Обзор онлайн казино Favbet15:00
- Minderoo Foundation долучається до Стратегії ФАО щодо підтримки зберігання зерна17:00
- ФАО надасть українським фермерам насіння озимої пшениці13:00
- Как изменится курс доллара к 2023 году17:00
- В Бахмуте СБУ задержала интернет-пропагандиста "русского мира"
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Зеленский призвал обеспечить справедливость в отключениях света
- Новая коллекция женских комбинезонов в INTERTOP
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оккупанты Мариуполя готовят "национализацию бесхозяйственной недвижимости"
- Опубликованы снимки вражеских фортификационных сооружений возле Бахмута
- На Донетчине подключили отопление для трех четвертей населения
- DC Comics представила супергероя-украинца
- Власти Курской области заявили о "прилетах" по энергообъекту