- Из Славянска запустили три социальных автобусных рейса13:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Краматорский горсовет обнародовал перечень мест, где можно зарядить мобильный телефон17:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Бахмуте СБУ задержала интернет-пропагандиста "русского мира"17:00
- На Донетчине подключили отопление для трех четвертей населения11:00
- Оккупанты Мариуполя готовят "национализацию бесхозяйственной недвижимости"09:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе08:00
Из Славянска запустили три социальных автобусных рейса
В Донецкой области запустили три социальных автобусных рейса. Жители Святогорска, сел Крестище и Маяки теперь могут бесплатно добраться до ближайшего города Славянск, передает Общественное.
Социальные рейсы реализует благотворительный фонд ADRA Ukraine при поддержке правительства Канады.
"Мы получили запрос от МВА Святогорска для предоставления транспорта. Этот транспорт ездит во вторник, среду и четверг, то есть три раза в неделю. Охватывает три населенных пункта. Людям в это время очень нужен доступ к базовым социальным потребностям", - сообщила Общественному координатор транспортного проекта "ADRA Ukraine" Анастасия Егорова.
По словам координатора проекта, при необходимости транспорт также могут привлекать к подвозу людей к эвакуационным поездам.
Теги: Донбасс, Славянск, социальная программа, автобусы
- В Славянске утвердили "хотелок" почти на миллион
- Необдуманная кража привела краматорчанина в тюрьму
- Арсен Аваков: "Боевики тайно закапывают убитых в Славянске"
- В Славянске поймали хитрого вора
- В сети выложили ролик о том, как в Славянске создавали патриотический мурал (ВИДЕО
- Космонавт Игорь Волк: "Я тяжело переживаю разделение наших стран. Мы ведь из одной колыбели!"
- Из Славянска запустили три социальных автобусных рейса13:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Краматорский горсовет обнародовал перечень мест, где можно зарядить мобильный телефон17:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Бахмуте СБУ задержала интернет-пропагандиста "русского мира"17:00
- На Донетчине подключили отопление для трех четвертей населения11:00
- Оккупанты Мариуполя готовят "национализацию бесхозяйственной недвижимости"09:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе08:00
- Из Славянска запустили три социальных автобусных рейса13:00
- В СНБО подсчитали оставшиеся у РФ ракеты11:00
- В Латвии начали расследование против канала "Дождь" из-за слов ведущего о "помощи" войскам РФ10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Відкрито реєстрацію заявок на отримання техніки для зберігання зерна від ООН17:00
- На выходных в Украине ожидается мокрый снег и гололедица15:00
- Кабмин пригрозил руководителям облэнерго за несправедливые отключения13:00
- На западе Украины произошло землетрясение12:00
- В центрах "Я-Мариуполь" началась выдача бесплатных ноутбуков школьникам-переселенцам11:00
- Бурятия собирается отправить на Донбасс шаманов10:00
- Відкрито реєстрацію заявок на отримання техніки для зберігання зерна від ООН17:00
- Новая коллекция женских комбинезонов в INTERTOP14:00
- Стоит ли давать снотворное детям? 16:00
- Напиши лист святому Миколаю та розкажи свою історію17:00
- Неудачный сезон Наполи в еврокубках сезона 2017/201813:00
- У системі ДАР стартує подання заявок на отримання рукавів для зберігання зерна17:00
- Огляд онлайн казино Goxbet - найкраще казино для України18:00
- Обзор онлайн казино Favbet15:00
- Minderoo Foundation долучається до Стратегії ФАО щодо підтримки зберігання зерна17:00
- ФАО надасть українським фермерам насіння озимої пшениці13:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Новая коллекция женских комбинезонов в INTERTOP
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Зеленский призвал обеспечить справедливость в отключениях света
- Опубликованы снимки вражеских фортификационных сооружений возле Бахмута
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Луганские коллаборанты просят РФ снизить темпы мобилизации
- Власти Курской области заявили о "прилетах" по энергообъекту
- В центрах "Я-Мариуполь" началась выдача бесплатных ноутбуков школьникам-переселенцам
- В Украине создали приложение для мониторинга отключений света