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Архив - Донецкая область

Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

04.12.2022 10:00
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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Площадка и Белогоровка на Луганщине и Берестове, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка, Водяное, Первомайское, Новомихайловка Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
На Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону. Совершил обстрелы из танков и разнокалиберной артиллерии по районам Синьковки, Табаевки, Берестового и Вишневого Харьковской области и Макеевка, Площадка и Белогоровка в Луганской области.
На Бахмутском и Авдиевском направлениях оккупанты сосредоточивают основные усилия на ведении наступательных действий, пытаются улучшить тактическое положение. Обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись, в частности, районам Серебрянки, Верхнекаменского, Белогоровки, Яковлевки, Соледара, Бахмута, Курдюмовки, Южного, Авдеевки, Опытного, Водяного, Первомайского, Марьинки, Невельского Донецкая область.
В Новопавловском направлении враг ведет оборону. Огневому влиянию он подверг районы населенных пунктов Великая Новоселка, Угледар, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.



Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
 
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