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Под Бахмутом пограничники из ПЗРК сбили российский Су-34
04.12.2022 11:00
На окраинах Бахмута в Донецкой области пограничники ликвидировали самолет Су-34 российских оккупантов, сообщает ГПСУ.
"Метким выстрелом расчет переносного зенитно-ракетного комплекса приземлил "птичку" врага, как только она появилась возле позиций военнослужащих Государственной пограничной службы.
Отметим, что это один из бортов, который в последнее время доставлял хлопоты защитникам Бахмута.
Судьба пилотов пока неизвестна, а стоимость уничтоженного самолета оценивается в 50 миллионов долларов", - говорится в сообщении.
Теги: уничтожение, Бахмут, ГПСУ, Су-34
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