Под Бахмутом пограничники из ПЗРК сбили российский Су-34

04.12.2022 11:00

На окраинах Бахмута в Донецкой области пограничники ликвидировали самолет Су-34 российских оккупантов, сообщает ГПСУ.

"Метким выстрелом расчет переносного зенитно-ракетного комплекса приземлил "птичку" врага, как только она появилась возле позиций военнослужащих Государственной пограничной службы.

Отметим, что это один из бортов, который в последнее время доставлял хлопоты защитникам Бахмута.

Судьба пилотов пока неизвестна, а стоимость уничтоженного самолета оценивается в 50 миллионов долларов", - говорится в сообщении.