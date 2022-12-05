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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Площанка и Белогоровка Луганской области и Берестовое, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Клищеевка, Андреевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб.
На Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону. Осуществил обстрелы из танков и артиллерии по районам населенных пунктов Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крохмальное, Берестовое и Вишневое Харьковской области; Новоселовское, Мясожаровка, Макеевка, Площанка на Луганщине и Ямполовка и Андреевка Донецкой области.
На Бахмутском и Авдеевском направлениях оккупанты сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий и пытаются улучшить тактическое положение. Обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Соледар, Часов Яр, Бахмутское, Бахмут, Константиновка, Клищеевка, Опытное, Курдюмовка, Железное, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Веселое, Красногоровка, Марьинка, и Новомихайловка Донецкой области.
На Новопавловском и Запорожском направлениях враг ведет оборону. Огневому поражению подверглись районы населенных пунктов Новоселка, Нескучное, Золотая Нива и Пречистовка в Донецкой области и Новоандреевка, Новоданиловка, Железнодорожное, Гуляйполе, Красное и Дорожнянка Запорожской области.
Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
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- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
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