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Архив - Донецкая область

В ВСУ заявили об изменении тактики РФ на Донбассе

05.12.2022 15:00
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В ВСУ заявили об изменении тактики РФ на Донбассе

Военные РФ поменяли тактику на восточном фронте. Враг увеличил авиационные и ракетные удары по позициям украинских военных на Донбассе. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский во время телемарафона.
"На восточном фронте ситуация очень напряженная. Противник ежедневно атакует наши подразделения. Тактика в основном наблюдаем, что она поменялась с назначением Суровикина (Сергея, нового командующего армией РФ в Украине, - ред.). Произошло увеличение и авиационных, и ракетных ударов, и враг перешел к тактике действий штурмовых отрядов", - отметил он.



Теги: Донбасс, ВСУ, оккупанты, тактика
 
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