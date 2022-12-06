Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Зеленский приехал на Донбасс (ВИДЕО)

06.12.2022 15:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Зеленский приехал на Донбасс (ВИДЕО)

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 6 декабря, приехал на Донбасс. Он записал видеоприветствие украинским защитникам из Славянска.
На кадрах видно, что президент стоит рядом со стелой на въезде в Славянск, который находится не так далеко от линии фронта.
"Традиционно я встречаю этот день на передовой с нашими бойцами. Сегодня мы на Донбассе. Зона боевых действий стала больше, борьба тяжелее, а цена выше", - отметил Зеленский.
Глава государства подчеркнул, что сегодня не просто День Вооруженных сил Украины, а год ВСУ.
"Ваша несокрушимость, а значит наша независимость. Ваша победа и наша благодарность за это. Ваше мужество и наша гордость за это, мы гордимся нашими Сухопутными войсками, нашими Воздушными силами, гордимся Военно-морскими силами, гордимся нашими Силами специальных операций, гордимся нашими Десантно-штурмовыми войсками, гордимся всеми, гордимся Вооруженными силами Украины", - заявил президент.







Теги: Донбасс, визит, Зеленский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх