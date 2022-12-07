Курахово попало под обстрел, есть погибшие

07.12.2022 17:00

Российские оккупанты обстреляли район рынка в Курахово. Об этом сообщает Телеграм-канал "Курахово,Селидово,Покровск".

Как сообщают очевидцы, есть жертвы. Предварительно, погибших — пять. Их тела сейчас лежат на улице. На месте работают медики.