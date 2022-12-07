Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Курахово попало под обстрел, есть погибшие

07.12.2022 17:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Курахово попало под обстрел, есть погибшие

Российские оккупанты обстреляли район рынка в Курахово. Об этом сообщает Телеграм-канал "Курахово,Селидово,Покровск".
Как сообщают очевидцы, есть жертвы. Предварительно, погибших — пять. Их тела сейчас лежат на улице. На месте работают медики.



Теги: Донбасс, Курахово, рынок, жертвы, обстрел
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх