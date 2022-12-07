Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

07.12.2022 09:00

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Спирное, Яковлевка, Бахмут, Белая Гора, Курдюмовка, Новобахмутовка, Марьинка и Новомихайловка в Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб.

На Купянском направлении противник ведет оборонительные действия. Огневому поражению из танков и всего спектра артиллерии подверглись районы населенных пунктов Двуречная, Купянск, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крохмальное, Песчаное, Берестовое и Первомайское Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка на Луганщине.

На Лиманском направлении оккупанты обстреляли районы Макеевки, Площанки и Невского Луганской области и Терны, Ямполовка и Лиман в Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. Обстрелам из танков, минометов ствольной и реактивной артиллерии подверглись населенные пункты Белогоровка, Верхнекаменское, Спирное, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клищеевка, Белая Гора, Курдюмовка, Дружба, Железное, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении враг ведет оборону. Вражеская артиллерия и минометы стреляли по районам населенных пунктов Угледар, Богоявленка, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.