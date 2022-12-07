- Зеленский приехал на Донбасс (ВИДЕО)15:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В ВСУ заявили об изменении тактики РФ на Донбассе15:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Славянске сократили число категорий получателей бесплатных дров15:00
- Под Бахмутом пограничники из ПЗРК сбили российский Су-3411:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- Из Славянска запустили три социальных автобусных рейса13:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Спирное, Яковлевка, Бахмут, Белая Гора, Курдюмовка, Новобахмутовка, Марьинка и Новомихайловка в Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб.
На Купянском направлении противник ведет оборонительные действия. Огневому поражению из танков и всего спектра артиллерии подверглись районы населенных пунктов Двуречная, Купянск, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крохмальное, Песчаное, Берестовое и Первомайское Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка на Луганщине.
На Лиманском направлении оккупанты обстреляли районы Макеевки, Площанки и Невского Луганской области и Терны, Ямполовка и Лиман в Донецкой области.
На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. Обстрелам из танков, минометов ствольной и реактивной артиллерии подверглись населенные пункты Белогоровка, Верхнекаменское, Спирное, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клищеевка, Белая Гора, Курдюмовка, Дружба, Железное, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.
На Новопавловском направлении враг ведет оборону. Вражеская артиллерия и минометы стреляли по районам населенных пунктов Угледар, Богоявленка, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.
Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Зеленский приехал на Донбасс (ВИДЕО)15:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В ВСУ заявили об изменении тактики РФ на Донбассе15:00
- Жители Луганщины получили помощь от ADRA Ukraine и ВПП ООН10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Славянске сократили число категорий получателей бесплатных дров15:00
- Под Бахмутом пограничники из ПЗРК сбили российский Су-3411:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- Из Славянска запустили три социальных автобусных рейса13:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Укрэнерго назвали сроки восстановления энергосистемы17:00
- Зеленский приехал на Донбасс (ВИДЕО)15:00
- В оккупированном Мелитополе подорвали приятеля Кивы13:00
- Залужный поздравил воинов с Днем ВСУ (ВИДЕО)12:00
- Укрзализныця объявила о задержке 15 поездов11:00
- В российском Курске произошел пожар на аэродроме10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Появились фото последствий "хлопков" на авиабазах РФ08:00
- В Кабмине рассказали о последствиях сегоднешней ракетной атаки РФ20:00
- В ВСУ заявили об изменении тактики РФ на Донбассе15:00
- Відкрито реєстрацію заявок на отримання техніки для зберігання зерна від ООН17:00
- Новая коллекция женских комбинезонов в INTERTOP14:00
- Стоит ли давать снотворное детям? 16:00
- Напиши лист святому Миколаю та розкажи свою історію17:00
- Неудачный сезон Наполи в еврокубках сезона 2017/201813:00
- У системі ДАР стартує подання заявок на отримання рукавів для зберігання зерна17:00
- Огляд онлайн казино Goxbet - найкраще казино для України18:00
- Обзор онлайн казино Favbet15:00
- Minderoo Foundation долучається до Стратегії ФАО щодо підтримки зберігання зерна17:00
- ФАО надасть українським фермерам насіння озимої пшениці13:00
- В ВСУ заявили об изменении тактики РФ на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- БФ BHA&Save the children предлагает помощь социально незащищенным категориям ВПЛ
- РФ нанесла ракетный удар по меткомбинату в Кривом Роге
- В Славянске сократили число категорий получателей бесплатных дров
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Зеленский приехал на Донбасс (ВИДЕО)
- В 4 областях Украины отменяются аварийные отключения электроэнергии
- Под Бахмутом пограничники из ПЗРК сбили российский Су-34