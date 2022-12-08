Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

08.12.2022 09:00

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Терновая Харьковской области, Стельмаховка, Площанка, Червонопоповка и Белогоровка на Луганщине и Белогоровка, Берестовое, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Курдюмовка, Майорск, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении противник обороняется. Враг обстрелял районы населенных пунктов Купянск, Синьковка, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крохмальное, Берестовое и Первомайское, Харьковской области и Стельмаховка и Андреевка на Луганщине.

На Лиманском направлении зафиксировано огневое поражение врагом районов Грековки, Макеевки и Площанки Луганской области и Тернов, Дибровы и Григорьевки в Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник не оставляет попыток идти в наступление. Обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись населенные пункты Верхнекаменское, Спирное, Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клищеевка, Курдюмовка, Дружба, Железное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг обороняется. Противник совершил артиллерийские и минометные обстрелы районов Угледара, Богоявленки, Пречистовки и Золотой Нивы в Донецкой области.

По имеющейся информации, во временно оккупированном городе Ясиноватая Донецкой области, при перевозке одного из подразделений оккупационных войск на боевые позиции сбежали около 20 человек с оружием из числа ранее заключенных. В результате проведения розыскных действий три беглеца уничтожены. Поиск дезертиров продолжается.