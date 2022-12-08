- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Число погибших при обстреле Курахово выросло до 10 – Зеленский08:00
- Курахово попало под обстрел, есть погибшие17:00
- В "ДНР" произошло смертельное ДТП с участием грузовика оккупантов11:00
- Выпущенный из плена в "ДНР" американец не может выехать из Донецка10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Зеленский приехал на Донбасс (ВИДЕО)15:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В ВСУ заявили об изменении тактики РФ на Донбассе15:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Терновая Харьковской области, Стельмаховка, Площанка, Червонопоповка и Белогоровка на Луганщине и Белогоровка, Берестовое, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Курдюмовка, Майорск, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
На Купянском направлении противник обороняется. Враг обстрелял районы населенных пунктов Купянск, Синьковка, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крохмальное, Берестовое и Первомайское, Харьковской области и Стельмаховка и Андреевка на Луганщине.
На Лиманском направлении зафиксировано огневое поражение врагом районов Грековки, Макеевки и Площанки Луганской области и Тернов, Дибровы и Григорьевки в Донецкой области.
На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник не оставляет попыток идти в наступление. Обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись населенные пункты Верхнекаменское, Спирное, Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клищеевка, Курдюмовка, Дружба, Железное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.
На Новопавловском и Запорожском направлениях враг обороняется. Противник совершил артиллерийские и минометные обстрелы районов Угледара, Богоявленки, Пречистовки и Золотой Нивы в Донецкой области.
По имеющейся информации, во временно оккупированном городе Ясиноватая Донецкой области, при перевозке одного из подразделений оккупационных войск на боевые позиции сбежали около 20 человек с оружием из числа ранее заключенных. В результате проведения розыскных действий три беглеца уничтожены. Поиск дезертиров продолжается.
Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Число погибших при обстреле Курахово выросло до 10 – Зеленский08:00
- Курахово попало под обстрел, есть погибшие17:00
- В "ДНР" произошло смертельное ДТП с участием грузовика оккупантов11:00
- Выпущенный из плена в "ДНР" американец не может выехать из Донецка10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Зеленский приехал на Донбасс (ВИДЕО)15:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В ВСУ заявили об изменении тактики РФ на Донбассе15:00
- Жители Луганщины получили помощь от ADRA Ukraine и ВПП ООН10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Число погибших при обстреле Курахово выросло до 10 – Зеленский08:00
- Курахово попало под обстрел, есть погибшие17:00
- В Нафтогазе заявили о повреждении 350 газовых объектов из-за обстрелов15:00
- В ряде областей сегодня возможны аварийные отключения света - Укрэнерго12:00
- В "ДНР" произошло смертельное ДТП с участием грузовика оккупантов11:00
- Выпущенный из плена в "ДНР" американец не может выехать из Донецка10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Укрэнерго назвали сроки восстановления энергосистемы17:00
- Зеленский приехал на Донбасс (ВИДЕО)15:00
- Відкрито реєстрацію заявок на отримання техніки для зберігання зерна від ООН17:00
- Новая коллекция женских комбинезонов в INTERTOP14:00
- Стоит ли давать снотворное детям? 16:00
- Напиши лист святому Миколаю та розкажи свою історію17:00
- Неудачный сезон Наполи в еврокубках сезона 2017/201813:00
- У системі ДАР стартує подання заявок на отримання рукавів для зберігання зерна17:00
- Огляд онлайн казино Goxbet - найкраще казино для України18:00
- Обзор онлайн казино Favbet15:00
- Minderoo Foundation долучається до Стратегії ФАО щодо підтримки зберігання зерна17:00
- ФАО надасть українським фермерам насіння озимої пшениці13:00
- В ВСУ заявили об изменении тактики РФ на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- РФ нанесла ракетный удар по меткомбинату в Кривом Роге
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Зеленский приехал на Донбасс (ВИДЕО)
- В 4 областях Украины отменяются аварийные отключения электроэнергии
- Выпущенный из плена в "ДНР" американец не может выехать из Донецка
- Курахово попало под обстрел, есть погибшие
- В "ДНР" произошло смертельное ДТП с участием грузовика оккупантов
- Жители Луганщины получили помощь от ADRA Ukraine и ВПП ООН