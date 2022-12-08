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В Курахово временно закрыли рынок, почту и магазины

08.12.2022 10:00
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В Курахово временно закрыли рынок, почту и магазины

После обстрела российскими военными центра Курахово днем 7 декабря в городе закрыли рынок, магазины и отделение почты. Соответствующее распоряжение подписал глава Кураховской городской военной администрации Роман Падун.
Временно закрываются рынки, а также магазины и торговые точки на пр. Запорожском от АЗС Параллель (пр. Запорожский, 1б) до ул. Пушкина. Также не будет работать и отделение №1 Новой почты, указано в документе.



Теги: Донбасс, Курахово, магазин, рынок, закрытие, Новая почта
 
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