В Курахово временно закрыли рынок, почту и магазины

08.12.2022 10:00

После обстрела российскими военными центра Курахово днем 7 декабря в городе закрыли рынок, магазины и отделение почты. Соответствующее распоряжение подписал глава Кураховской городской военной администрации Роман Падун.

Временно закрываются рынки, а также магазины и торговые точки на пр. Запорожском от АЗС Параллель (пр. Запорожский, 1б) до ул. Пушкина. Также не будет работать и отделение №1 Новой почты, указано в документе.