СБУ задержала коллаборанта, обесточившего часть Донецкой области

09.12.2022 14:00

Служба безопасности Украины задержала "энергетика" оккупантов, который обесточил часть Донецкой области и направил электричество на базы агрессора. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Приспешником врага оказался бывший работник местных электросетей, который после временной оккупации части региона поддержал захватчиков.

За это его назначили руководителем РЭС Краснолиманского района, которое подчинялось так называемому министерству угля и энергетики террористической организации "ДНР".

Находясь на "должности", злоумышленник "отсоединил" районный центр от электропитания и перенаправил его на нужды оккупационных группировок России.

Чтобы набрать "штат" и провести технические мероприятия, он наладил сотрудничество с представителями "региональной энергоснабжающей компании" временно оккупированной Горловки.

Обесточив город, рашисты обеспечивали энергоснабжение своих оккупационных органов, военных баз и складов с оружием и боеприпасами.

После освобождения Лимана злоумышленник пытался скрыться из города. Однако сотрудники СБУ своевременно разоблачили и задержали его.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - отметчается в сообщении.