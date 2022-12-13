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Пушилин отменил установку новогодней ёлки в центре Донецка
13.12.2022 15:00
На главной площади оккупированного Донецка не станут устанавливать новогоднюю ёлку. Такое решение было принято "из соображений безопасности". Об этом заявил главарь "ДНР" Денис Пушилин.
"Посоветовались сейчас с руководителем администрации города Донецка Алексеем Кулемзиным, с руководителем администрации Алексеем Никоноровым. Считаем правильным сконцентрироваться на безопасности наших людей. Потому что, если будет ёлка, что бы мы ни говорили, люди будут собираться там. Ну, а противник может в любой момент обстрелять. Друзья, просьба отнестись с пониманием", - сказал он.
Теги: Донецк, Донбасс, новый год, елка, отмена
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