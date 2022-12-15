Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

15.12.2022 09:00

За минувшие сутки наши воины отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Веселое и Марьинка Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб.

На Лиманском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Макеевка, Площанка и Червонопоповка Луганской области и Ямполовка, Торское и Медвежье в Донецкой области.

На Бахмутском направлении оккупанты обстреляли районы 17 населенных пунктов. Среди них – Верхнекаменское, Спорное, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Григорьевка, Бахмут, Озаряновка, Северное и Опытное Донецкой области. Также захватчики нанесли авиаудар вблизи города Бахмут.

На Авдеевском направлении огневому поражению подверглись позиции наших войск в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Георгиевка и Марьинка. Возле последнего зафиксирован также вражеский авиаудар.

На Новопавловском направлении оккупанты стреляли по Угледару, Пречистовке и Нескучному Донецкой области и нанесли авиационный удар в районе города Угледар.