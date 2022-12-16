Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В деоккупированные Лиман и Святогорск на Донетчине вернули электроснабжение

16.12.2022 10:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В деоккупированные Лиман и Святогорск на Донетчине вернули электроснабжение

В освобожденные от оккупантов Лиман и Святогорск Донецкой области вернули электроснабжение. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
"Деоккупированные населенные пункты возвращают к жизни. Лиман, Святогорск уже со светом. В других населенных пунктах продолжают работать ремонтные бригады. Работы усложняются из-за заминирования", - отметил он.



Теги: Донбасс, Красный Лиман, Северодонецк, электроснабжение
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх