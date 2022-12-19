Оккупанты начали установку новогодней ёлки в центре Мариуполя

19.12.2022 15:00

В захваченном российскими войсками Мариуполе идет установка новогодней ёлки. Об этом сообщает местное пророссийское СМИ «ДАН».

Отмечается, что дерево было доставлено в оккупированный войсками РФ город из Санкт-Петербурга.