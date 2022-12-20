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На Донбассе ВСУ сбили два вертолета российских оккупантов
20.12.2022 15:00
Вчера, 19 декабря, подразделения Воздушных сил ВСУ сбили на Донбассе два российских вертолета Ми-8. Об этом сообщает Командование Воздушных сил.
"Установлен тип вертолетов, сбитых 19 декабря подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных Сил Украины. Это два военно-транспортных вертолета Ми-8 российских оккупационных войск. Оба вертолета украинские зенитчики приземлили около 12.30 в Донецкой области 19 декабря 2022 года", - говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, ВСУ, оккупанты, вертолеты
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