На Донбассе ВСУ сбили два вертолета российских оккупантов

20.12.2022 15:00

Вчера, 19 декабря, подразделения Воздушных сил ВСУ сбили на Донбассе два российских вертолета Ми-8. Об этом сообщает Командование Воздушных сил.

"Установлен тип вертолетов, сбитых 19 декабря подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных Сил Украины. Это два военно-транспортных вертолета Ми-8 российских оккупационных войск. Оба вертолета украинские зенитчики приземлили около 12.30 в Донецкой области 19 декабря 2022 года", - говорится в сообщении.