Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

20.12.2022 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червонопоповка и Серебрянское Луганской области и Верхнекаменское, Подгородное, Бахмут, Опытное, Курдюмовка, Красногоровка и Марьинка Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб.
На Купянском и Лиманском направлениях враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Котляровка, Крохмальное, Берестовое Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка, Площанка, Червонопоповка и Диброва Луганской области.
На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает вести штурмовые действия, совершил обстрелы из танков, минометов ствольной и реактивной артиллерии по нашим позициям в районах тридцати населенных пунктов. В частности, это – Верхнекаменское, Берестовое, Яковлевка, Соледар, Григорьевка, Бахмутское, Бахмут, Часов Яр, Клещеевка, Андреевка, Курдюмовка, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.



Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх