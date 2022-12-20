В оккупированном Донецке под обстрел попал медуниверситет

20.12.2022 10:00

В оккупированном Донецке в результате обстрела вечером 19 декабря повреждено здание Донецкого медицинского национального университета. Снаряд попал в крышу и пробил стену спортзала. Возникло задымление.

В оккупационной администрации сообщают, что также повреждены окна в многоквартирных жилых домах по проспекту Ильича и улице Капитана Ратникова.