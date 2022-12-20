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Архив - Донецкая область

Зеленский посетил Бахмут

20.12.2022 16:00
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Зеленский посетил Бахмут

Президент Украины Владимир Зеленский 20 декабря приехал в Бахмут Донецкой области, где идут одни из самых ожесточенных боев с российскими оккупантами. Об этом он сообщил в Telegram.
"Крепость Бахмут. Наши. Непокорны перед врагом. Которые своей храбростью доказывают, что мы выстоим и своего не отдадим. Украина гордится вами. Я горжусь! Спасибо за мужество, стойкость и крепость, которую демонстрируете в отражении вражеских атак", - отметил Зеленский.



Теги: Донбасс, визит, Бахмут, Зеленский
 
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