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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
За минувшие сутки Силы обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Площанка и Червонопоповка Луганской области и Берестовое, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Опытное, Курдюмовка, Озаряновка, Майорск, Нью-Йорк, Красногоровка, Невельское и Марьинка в Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб.
На Купянском направлении под огневое поражение попали Новомлинск, Купянск, Кисловка, Котляровка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка на Луганщине.
На Лиманском направлении обстрелы зафиксированы вблизи Макеевки, Площанки, Невского, Червонопоповки и Дибровы Луганской области.
На Бахмутском направлении противник стрелял из танков и всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Верхнекаменское, Спирное, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Опытное, Клещеевка, Андреевка, Александро-Шультино, Курдюмовка, Дилиевка, Озаряновка, Дружба, Северное, Майорск, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении огневому воздействию подверглись Красногоровка, Веселое, Водяное, Первомайское, Невельское, Марьинка и Новомихайловка в Донецкой области.
На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из танков и разнокалиберной артиллерии по районам Угледара, Пречистовки, Новоукраинки и Большой Новоселки Донецкой области.
Теги: Донбасс, Генштаб, ситуация
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
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