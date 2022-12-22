Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

22.12.2022 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

За минувшие сутки Силы обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Площанка и Червонопоповка Луганской области и Берестовое, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Опытное, Курдюмовка, Озаряновка, Майорск, Нью-Йорк, Красногоровка, Невельское и Марьинка в Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб.
На Купянском направлении под огневое поражение попали Новомлинск, Купянск, Кисловка, Котляровка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка на Луганщине.
На Лиманском направлении обстрелы зафиксированы вблизи Макеевки, Площанки, Невского, Червонопоповки и Дибровы Луганской области.
На Бахмутском направлении противник стрелял из танков и всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Верхнекаменское, Спирное, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Опытное, Клещеевка, Андреевка, Александро-Шультино, Курдюмовка, Дилиевка, Озаряновка, Дружба, Северное, Майорск, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении огневому воздействию подверглись Красногоровка, Веселое, Водяное, Первомайское, Невельское, Марьинка и Новомихайловка в Донецкой области.
На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из танков и разнокалиберной артиллерии по районам Угледара, Пречистовки, Новоукраинки и Большой Новоселки Донецкой области.



Теги: Донбасс, Генштаб, ситуация
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх